Ученые рассказали, выживут ли растения на Земле ещё 1,7 миллиарда лет

Исследования, проводимые учеными из Чикагского университета и Института Вейцмана, показали, что жизнь на нашей планете может продолжаться еще 1,7 миллиарда лет, несмотря на постепенное увеличение яркости Солнца.
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