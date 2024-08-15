В Европе зафиксировано 19 случаев заражения лихорадкой Оропуш

В Европе началось распространение нового опасного вируса Оропуш. Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, за последние два месяца было зафиксировано 19 случаев заражения лихорадкой Оропуш, ль которой на данный момент нет вакцины.
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