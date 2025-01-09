На Украине показали загоревшиеся цеха после удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье был нанесен удар по заводу «Мотор Сич». Кадры с места событий показал глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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