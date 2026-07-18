В США ответили, когда возобновятся полеты до Москвы

Родни Мимс Кук — младший, возглавлявший американскую делегацию на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выразил готовность обсудить восстановление прямого авиасообщения между Россией и США.
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