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В США ответили, когда возобновятся полеты до Москвы

Родни Мимс Кук — младший, возглавлявший американскую делегацию на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выразил готовность обсудить восстановление прямого авиасообщения между Россией и США.

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