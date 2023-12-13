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ЮАР заявила о планах постройки новых АЭС: Эксперт оценил шансы Росатома реализовать эти проекты

ЮАР заявила о планах постройки новых АЭС: Эксперт оценил шансы Росатома реализовать эти проекты

Во вторник, 12 декабря, министр энергетики Южной Африки Кгосиентшо Рамокгопа заявил о начале реализации плана действий страны в области энергетики, который предусматривает строительство новых атомных электростанций.

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