Прибалтийские моськи вновь залаяли на русского слона. Захарова показала их ничтожность всего одной фразой

Вчера 860 прочитали «Отважная» реплика премьер-министра Латвии Эвики Силиня о том, что прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, была исключительно остроумно парирована официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой: «Железа хватит? Или у России будут покупать?» Однако самое обидное для главы латвийского правительства в этом ответе, что тут случилось попадание «в десятку».