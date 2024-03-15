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Прибалтийские моськи вновь залаяли на русского слона. Захарова показала их ничтожность всего одной фразой

Прибалтийские моськи вновь залаяли на русского слона. Захарова показала их ничтожность всего одной фразой

Вчера 860 прочитали «Отважная» реплика премьер-министра Латвии Эвики Силиня о том, что прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, была исключительно остроумно парирована официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой: «Железа хватит? Или у России будут покупать?» Однако самое обидное для главы латвийского правительства в этом ответе, что тут случилось попадание «в десятку».

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