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Илон Маск: без SpaceX только Россия поможет вернуть экипаж Starliner

Илон Маск: без SpaceX только Россия поможет вернуть экипаж Starliner

Американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал обращение за помощью к России единственным альтернативным вариантом по спасению застрявшего на Международной космической станции (МКС) экипажа Starliner.

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