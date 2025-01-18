Для кого опасна баня – пояснение врача

Посещение бани следует ограничить людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожи, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, беременным женщинам и людям с простудными заболеваниями в острой форме.
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