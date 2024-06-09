«Вооружаете врага — ждите ответ»: Лавров пригрозил странам Запада

Он назвал их действия враждебными. Россия симметрично ответит на любые враждебные действия Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии