РОСБАЛТ
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РОСБАЛТ

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«Вооружаете врага — ждите ответ»: Лавров пригрозил странам Запада

«Вооружаете врага — ждите ответ»: Лавров пригрозил странам Запада

Он назвал их действия враждебными. Россия симметрично ответит на любые враждебные действия Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

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