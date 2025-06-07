АО "ТСК" получило ещё одно предостережение за некачественную воду

Питьевая вода в одном из районов города Рассказово не соответствует требованиям СанПиН. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которое объявило очередное предостережение поставщику воды – АО «Тамбовская сетевая компания».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии