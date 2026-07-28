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Семейство Звездуновых 25 лет спустя: как сейчас живут актеры комедии «33 квадратных метра»

Семейство Звездуновых 25 лет спустя: как сейчас живут актеры комедии «33 квадратных метра»

Бытовые неурядицы семьи Звездуновых когда-то казались зрителям до боли знакомыми. Тесная квартира, вечные выяснения отношений, капризы сына Андрюши и советы неугомонной тещи — все это создавало ощущение, будто герои живут в соседнем подъезде.

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