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Татар-информ

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Загадочную черную кошку по прозвищу Кэтфут заметили возле домов в Британии

Загадочную черную кошку по прозвищу Кэтфут заметили возле домов в Британии

Жители деревни Бинли-Вудс в графстве Уорикшир недалеко от Ковентри сообщили о появлении крупной черной кошки, которая бродит рядом с жилыми домами.

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