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Царьград

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"Сюрприз будет". Буданов* сделал громкое заявление тихим голосом

"Сюрприз будет". Буданов* сделал громкое заявление тихим голосом

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* сделал громкое медийное заявление. Традиционно тихим голосом он рассказал, что после окончания СВО украинское общество узнает всю правду о конфликте.

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