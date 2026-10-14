В «Петербургтеплоэнерго» провели противоаварийную тренировку в Петроградском районе Санкт-Петербурга Компания «Петербургтеплоэнерго» провела противоаварийную тренировку в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в котельной на Южной дороге.
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