В Грозном почти достроен храм князя Владимира в районе Путина (ВИДЕО)

Храм князя Владимира в районе Владимира Путина в Грозном почти достроен. Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка в ходе визита в Чечню передал икону святого равноапостольного князя Владимира с частицей его мощей в дар для строящегося православного храма в Грозном.
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