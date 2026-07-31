Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

В Грозном почти достроен храм князя Владимира в районе Путина (ВИДЕО)

В Грозном почти достроен храм князя Владимира в районе Путина (ВИДЕО)

Храм князя Владимира в районе Владимира Путина в Грозном почти достроен.  Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка в ходе визита в Чечню передал икону святого равноапостольного князя Владимира с частицей его мощей в дар для строящегося православного храма в Грозном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии