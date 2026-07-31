В Грозном почти достроен храм князя Владимира в районе Путина (ВИДЕО)

Храм князя Владимира в районе Владимира Путина в Грозном почти достроен. Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка в ходе визита в Чечню передал икону святого равноапостольного князя Владимира с частицей его мощей в дар для строящегося православного храма в Грозном.