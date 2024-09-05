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Главный архитектор. Щусев создал Мавзолей Ленина и поднял из руин разрушенные немцами города. Как он изменил облик СССР?

Главный архитектор. Щусев создал Мавзолей Ленина и поднял из руин разрушенные немцами города. Как он изменил облик СССР?

Мавзолей Ленина и храм в обители княгини Елизаветы Федоровны, Казанский вокзал и здание КГБ на Лубянке, гостиница «Москва» и станция метро «Комсомольская» — трудно поверить, но все эти принципиально разные и по стилю, и по предназначению проекты придумал и реализовал один и тот же человек.

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