Главный архитектор. Щусев создал Мавзолей Ленина и поднял из руин разрушенные немцами города. Как он изменил облик СССР?

Мавзолей Ленина и храм в обители княгини Елизаветы Федоровны, Казанский вокзал и здание КГБ на Лубянке, гостиница «Москва» и станция метро «Комсомольская» — трудно поверить, но все эти принципиально разные и по стилю, и по предназначению проекты придумал и реализовал один и тот же человек.