Богословы пояснили, можно ли размещать фото на могильном кресте

Богословы разъяснили отношение Православной Церкви к размещению фотографий на могильных крестах. Традиционно в христианстве не было практики установки портретов на крестах — она распространилась позднее, особенно в советское время.
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