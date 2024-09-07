Наскальная живопись, древние письмена или всё-таки картины украинского художника Юрия Закордонцева?

Диптих для двоих, 1991 год, кожа. Автор: Юрий Закордонец. Работы современного украинского художника Юрия Закордонца напоминают наскальную живопись, в которой отсутствует анатомическая точность, но присутствует лаконичная графичность и мощная энергетика.
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