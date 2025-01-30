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Житель Приморья устроивший смертельное ДТП с автобусом отправится в колонию

Житель Приморья устроивший смертельное ДТП с автобусом отправится в колонию

В Приморье осужден виновник автоаварии, в результате которой погиб мужчина. Пьяный автомобилист столкнулся с автобусом, что и привело к трагедии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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