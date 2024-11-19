«Брюки превращаются в шорты»: оказывается, разрешений Украине на удары вглубь России никто не давал

АЛ

Александр Лагуткин

Что тут скажешь, - "очко-то не железное". Жить хотят господа на Западе. Тем более, если ракеты западные, боевые расчеты пусковых установок и разведданные натовские, полетные задания тоже вводят натовские офицеры. Выходит тут и Украина не "при делах". И ответный удар придется по хозяевам этих ракет и их расчетов, по базам и заводам, производящих эти ракеты на их территории. Это будет ответ на нападение НАТО на Россию. Их предупредили. Будем надеяться, что не все там суицидники вроде Писториуса, Бербок и Бореля. Если всё-таки решаться, то ответным ударом уничтожить базу в Рамштайне и новую базу НАТО в Польше.