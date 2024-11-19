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«Брюки превращаются в шорты»: оказывается, разрешений Украине на удары вглубь России никто не давал

«Брюки превращаются в шорты»: оказывается, разрешений Украине на удары вглубь России никто не давал

По установившейся уже за долгие годы традиции, недолгая медийная “перемога” Украины продержалась чуть больше суток и уже на второй день выяснилось, что так вдохновившее киевских милитаристов разрешение Байдена на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России как бы и не существует в природе.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Что тут скажешь, - &quot;очко-то не железное&quot;. Жить хотят господа на Западе.  Тем более, если ракеты западные, боевые расчеты пусковых установок и разведданные натовские, полетные задания тоже вводят натовские офицеры. Выходит тут и Украина не &quot;при делах&quot;. И  ответный удар придется по хозяевам этих ракет и их расчетов, по базам и заводам, производящих эти ракеты  на их территории. Это будет ответ на нападение НАТО на Россию.  Их предупредили.   Будем надеяться, что  не все  там суицидники вроде Писториуса, Бербок и Бореля.  Если всё-таки решаться, то ответным ударом уничтожить базу в Рамштайне и новую базу НАТО в Польше.
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