По установившейся уже за долгие годы традиции, недолгая медийная “перемога” Украины продержалась чуть больше суток и уже на второй день выяснилось, что так вдохновившее киевских милитаристов разрешение Байдена на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России как бы и не существует в природе.
«Брюки превращаются в шорты»: оказывается, разрешений Украине на удары вглубь России никто не давал
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Что тут скажешь, - "очко-то не железное". Жить хотят господа на Западе. Тем более, если ракеты западные, боевые расчеты пусковых установок и разведданные натовские, полетные задания тоже вводят натовские офицеры. Выходит тут и Украина не "при делах". И ответный удар придется по хозяевам этих ракет и их расчетов, по базам и заводам, производящих эти ракеты на их территории. Это будет ответ на нападение НАТО на Россию. Их предупредили. Будем надеяться, что не все там суицидники вроде Писториуса, Бербок и Бореля. Если всё-таки решаться, то ответным ударом уничтожить базу в Рамштайне и новую базу НАТО в Польше.
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