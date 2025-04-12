Онищенко: в текущем сезоне доминирует грипп типа В

Повышенная заболеваемость гриппом типа В наблюдается в текущем эпидемиологическом сезоне. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко «РИА Новости».
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