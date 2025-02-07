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Блог частного инвестора

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Практические советы валютным инвесторам

Практические советы валютным инвесторам

На этой неделе совокупная спекулятивная позиция физ. лиц в валютных фьючерсах превысила $1 млрд. Несмотря на высокие процентные ставки, сильный тренд и сезонный фактор, с 21 января, когда мы последний раз обращали внимание на загадочный пессимизм частных инвесторов, они более чем удвоили спекулятивные позиции против рубля.

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