Практические советы валютным инвесторам

На этой неделе совокупная спекулятивная позиция физ. лиц в валютных фьючерсах превысила $1 млрд. Несмотря на высокие процентные ставки, сильный тренд и сезонный фактор, с 21 января, когда мы последний раз обращали внимание на загадочный пессимизм частных инвесторов, они более чем удвоили спекулятивные позиции против рубля.