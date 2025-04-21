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Корбан чалучылар колагына: ветеринария контроле нинди таләпләр куя?

Корбан чалучылар колагына: ветеринария контроле нинди таләпләр куя?

Мөселманнар Корбан бәйрәмен көтә. 6 июньдә билгеләп үтеләчәк бәйрәмгә әзерләнүчеләргә ветеринария хезмәте вәкилләре терлекләрдә йогышлы авырулар таралышына юл куймау, хайваннар белән эш итү буенча төп кагыйдәләрне искәртте.

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