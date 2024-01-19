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Пакистан нанес ответный ракетный удар по Ирану: 7 человек погибли

Пакистан нанес ответный ракетный удар по Ирану: 7 человек погибли

В МИД Пакистана заявили о том, что по лагерям боевиков, которые находятся в провинциях Систан и Белуджистан в Иране была проведена ракетная атака в рамках  контртеррористической операции Marg Bar Sarmachar.

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