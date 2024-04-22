«Она им не мама, а бабушка», – кто на самом деле Пугачева своим младшим детям

Худяков, в своем посте на странице в социальной сети «ВКонтакте», высказал сомнения в том, что Пугачева будет заниматься воспитанием детей, утверждая, что она будет «доживать одна», а этим займется ее супруг Максим Галкин*.
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