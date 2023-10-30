Винченцо Гуальтьери о поражении от Алимханулы: «Рефери остановил бой слишком рано»

Немецкий боксер Винченцо Гуалтьери опубликовал в социальных сетях новый пост после досрочного поражения от казахстанца Жанибека Алимханулы в объединительном бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе: «Это мог бы быть мой год.