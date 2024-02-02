Российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звезд НХЛ-2024

Определись составы всех команд на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто. В матчах примут участие пятеро россиян — Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Кирилл Капризов, Александр Георгиев и Сергей Бобровский.
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