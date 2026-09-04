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РФ сталкивается с оттоком капитала, несмотря на введенные ЕС и США санкции - Кобяков

РФ сталкивается с оттоком капитала, несмотря на введенные ЕС и США санкции - Кобяков

Россия на фоне санкционного противостояния с Западом сталкивается с оттоком капитала. Стране необходимо более эффективно управлять имеющимися финансовыми и инвестиционными ресурсами, заявил на ВЭФ-2026 советник президента РФ Антон Кобяков.

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