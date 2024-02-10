Китай «топит» за экологию

Китайские власти объявили о планах стимулировать национальные компании к участию в международных проектах в области разработки и производства автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии (гибридов и электрокаров).
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