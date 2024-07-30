Операторы беспилотников «Днепра» нанесли удары по позиции ВСУ на ореховском направлении

Они облегчили захват пункта для штурмовых групп Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» ударили по позиции украинской армии в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват штурмовыми группами, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным «Соло».