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Петербургский дневник

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Операторы беспилотников «Днепра» нанесли удары по позиции ВСУ на ореховском направлении

Они облегчили захват пункта для штурмовых групп Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» ударили по позиции украинской армии в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив ее захват штурмовыми группами, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным «Соло».

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