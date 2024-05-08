© AP Photo / Alexander Zemlianichenko На днях МИД Киргизии порекомендовал «согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».
Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам
Комментарии
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Наталья Волкова
Да на хрена нам сотрудничество с таджикскими властями? Придумывать новые варианты отправки своих бабуинов в Россию? Всех по аулам, нечего им тут делать
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11 час.
Геннадий
...а то, что мы потеряем в Таджикистане, найдем в Афгане? ...менять шило на мыло? ...и повторится все заново!..
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9 час.
Андрей Тихонов
Гнать всех на хер без разбора
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9 час.
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