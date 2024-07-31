Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов

Шабаш на Рижском взморье длился три дня. В этом году "кормилица Советского Союза", как называет себя Лайма Вайкуле, место в ложе продавала за 500 евро (49 тысяч рублей), а ложу целиком – за 3000 евро (290 тысяч рублей).
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