Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по ячейке ИГ* в Сомали

Global Look Press/Tech. Sgt. Alexandre Montes/Keystone Press Agency Американские вооруженные силы нанесли несколько авиаударов по ячейке боевиков "Исламского государства"* в автономном районе Пунтленд в восточной части Сомали, сообщает африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).
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