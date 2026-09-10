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Вгудок

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От субсидий к рынку. ПС не должен быть заложником конъюнктуры: вагоностроению пора уходить от циклов дефицита, вливаний и административного спроса

От субсидий к рынку. ПС не должен быть заложником конъюнктуры: вагоностроению пора уходить от циклов дефицита, вливаний и административного спроса

От VG: российское вагоностроение переживает период отката: после рекордного 2024 года производство грузовых вагонов просело почти на 30%, а стоимость ремонтов и запчастей выросла в разы, что делает отрасль весьма уязвимой без постоянных вливаний из бюджета.

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