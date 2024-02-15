Кардиолог Люгер рассказал про связь бекона с риском смерти от болезней сердца

Бекон, хлеб и пережаренное растительное масло — продукты, которые имеют потенциал повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждают ведущие кардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер.
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