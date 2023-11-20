Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки по факту возможных нарушений прав жителей Московской области

В эфире выпуска новостей на федеральном телевидении обсуждалась ситуация о возможном нарушении прав жителей поселка Коренево (Люберцы), поскольку собственник одного из участков, по мнению граждан, установил забор вплотную к дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии