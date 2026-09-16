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Daily Moscow

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Россиянам рассказали, какой бизнес будет востребован в 2027 году, а какой рискует исчезнуть

Россиянам рассказали, какой бизнес будет востребован в 2027 году, а какой рискует исчезнуть

В 2027 году российскому малому бизнесу предстоит продолжить адаптацию к более дорогой экономике. Предпринимателям придется еще внимательнее следить за расходами на аренду, налоги, персонал и другие постоянные издержки.

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