Главнокомандующий ВМС Британии выразил опасения по поводу флота РФ

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс выразил опасения по поводу возможностей передового российского флота из-за дефицита военных кораблей на вооружении у Британии.
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