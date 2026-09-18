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Царьград

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Меркачева одобрила план создания суперколоний к 2035 году

Меркачева одобрила план создания суперколоний к 2035 году

В Тюменской области к 2035 году планируют построить "суперколонию" для ресоциализации заключенных. Ева Меркачева одобрила эту инициативу, отметив важность обновления и нового подхода к исправительным учреждениям.

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