Меркачева одобрила план создания суперколоний к 2035 году

В Тюменской области к 2035 году планируют построить "суперколонию" для ресоциализации заключенных. Ева Меркачева одобрила эту инициативу, отметив важность обновления и нового подхода к исправительным учреждениям.
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