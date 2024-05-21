Пищевая сода на защите растений

Вредители портят внешний вид сада и доставляют немало проблем садоводам. Чтобы справиться с ними, необходимо действовать быстро и уверенно! Предлагаем вам метод без химии, который, тем не менее, отлично работает.
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