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Пищевая сода на защите растений

Пищевая сода на защите растений

Вредители портят внешний вид сада и доставляют немало проблем садоводам. Чтобы справиться с ними, необходимо действовать быстро и уверенно! Предлагаем вам метод без химии, который, тем не менее, отлично работает.

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Комментарии
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А
Алексей
Раствор соды имеет щелочной характер.Химия 9 класс.
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