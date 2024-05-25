Инвесторы Азии в пятницу решили распродать акции перед выходными

Азиатские рынки акций последовали за негативной динамикой на Уолл-стрит. Инвесторы опасаются длительного характера ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и грядущих длинных выходных на американских рынках.
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