Арестован оборудовавший гараж под наркоколабораторию «химик» из Петербурга Каршеринг, за рулем которого сидел фигурант, на Мурманском шоссе во Всеволожском районе обнаружили сотрудники ДПС.
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Арестован оборудовавший гараж под наркоколабораторию «химик» из Петербурга Каршеринг, за рулем которого сидел фигурант, на Мурманском шоссе во Всеволожском районе обнаружили сотрудники ДПС.