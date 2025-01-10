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Арестован оборудовавший гараж под наркоколабораторию «химик» из Петербурга

Арестован оборудовавший гараж под наркоколабораторию «химик» из Петербурга Каршеринг, за рулем которого сидел фигурант, на Мурманском шоссе во Всеволожском районе обнаружили сотрудники ДПС.

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