Интервью с Кристин Лененс о романе «Вслед за Эмбер» и восьмидесятых

Кристин Лененс«Вслед за Эмбер», новый роман Кристин Лененс, вышел в издательстве «Бель Летр». Проза Лененс так же причудлива, как и ее биография: родилась в США, работала моделью во Франции, разводила лошадей в Италии, много лет живет в Новой Зеландии, которую называет своей родиной.
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