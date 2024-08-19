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Интервью с Кристин Лененс о романе «Вслед за Эмбер» и восьмидесятых

Интервью с Кристин Лененс о романе «Вслед за Эмбер» и восьмидесятых

Кристин Лененс«Вслед за Эмбер», новый роман Кристин Лененс, вышел в издательстве «Бель Летр». Проза Лененс так же причудлива, как и ее биография: родилась в США, работала моделью во Франции, разводила лошадей в Италии, много лет живет в Новой Зеландии, которую называет своей родиной.

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