Украинский дрон-камикадзе долетел до Чечни – но это не главное

Автор: Юрий Баранчик Как сообщает глава республики, сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.
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