Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинский дрон-камикадзе долетел до Чечни – но это не главное

Украинский дрон-камикадзе долетел до Чечни – но это не главное

Автор: Юрий Баранчик Как сообщает глава республики, сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Теперь ВСУ-шникам небо с овчинку покажется
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16 час.
radiofree
Теперь надежда на плен,умерла.
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14 час.
Maxim Yushkin
&quot;Раздраконили&quot; &quot;Дикую Дивизию&quot;, ну что же, &quot;флаг им в руки&quot;... 😆
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8 час.

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