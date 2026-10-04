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Ротенберг получил от губернатора орден «За заслуги перед Московской областью» за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта: «Вперед, к новым победам!»

Вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг получил орден «За заслуги перед Московской областью» от губернатора Андрея Воробьева.

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