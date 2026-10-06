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Царьград

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Священник РПЦ разъяснил статус рукоблудия в списке грехов: его не относят к смертным

Священник РПЦ разъяснил статус рукоблудия в списке грехов: его не относят к смертным

Священник Русской Православной Церкви дал разъяснение по вопросу, считается ли рукоблудие смертным грехом.

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