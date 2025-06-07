Царьград Коллаж Царьграда Террористический удар по России не принёс киевскому режиму немедленного желаемого результата — Запад и в первую очередь США не бросились активно поддерживать "перемогу".
Расплата за удар по России началась: Вся правда в одной фотографии
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Шайка Зели... миллиардеры." - это они так думают , по тупости ! Завершатся процессы = их всех сам же их импортный хозяин РАСКУЛАЧИТ !!! Когда они станут отработанным материалом ! И законы и правила игры для этого наточены столетиями !!! Шайка Зели... тупые , не видят завтра .... ! Они скорее всего сами "повесятся" на галстуках .... ! Закон аналогичен : киллер избавляется от свидетелей , а заказчик избавляется от киллера .... !!!
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11 час.
владимир рябченко
Ермак Тимофеич зашевелился в гробу...
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8 час.
Анд
Много звездецу в наших СМИ, а толку по нулям, т.е. обосралась с защитой от терроризма и реально ответить не могут или не хотят🤷🏻♂️ короче сопли жуют
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7 час.
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