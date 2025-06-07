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Расплата за удар по России началась: Вся правда в одной фотографии

Расплата за удар по России началась: Вся правда в одной фотографии

Царьград Коллаж Царьграда Террористический удар по России не принёс киевскому режиму немедленного желаемого результата — Запад и в первую очередь США не бросились активно поддерживать "перемогу".

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Шайка Зели... миллиардеры.&quot; - это они так  думают , по тупости !     Завершатся процессы =  их всех  сам  же  их импортный хозяин   РАСКУЛАЧИТ !!!  Когда они станут отработанным материалом !    И законы и правила игры  для этого  наточены  столетиями !!!              Шайка Зели...   тупые , не  видят завтра .... !    Они  скорее всего   сами  &quot;повесятся&quot; на галстуках .... !                                                              Закон аналогичен :  киллер избавляется от свидетелей , а заказчик  избавляется от киллера .... !!!
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11 час.
владимир рябченко
Ермак Тимофеич зашевелился в гробу...
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8 час.
Анд
Много звездецу в наших СМИ, а толку по нулям, т.е. обосралась с защитой от терроризма и реально ответить не могут или не хотят🤷🏻‍♂️ короче сопли жуют
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7 час.
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