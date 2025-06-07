Расплата за удар по России началась: Вся правда в одной фотографии

МГ

Малик Гумеров

"Шайка Зели... миллиардеры." - это они так думают , по тупости ! Завершатся процессы = их всех сам же их импортный хозяин РАСКУЛАЧИТ !!! Когда они станут отработанным материалом ! И законы и правила игры для этого наточены столетиями !!! Шайка Зели... тупые , не видят завтра .... ! Они скорее всего сами "повесятся" на галстуках .... ! Закон аналогичен : киллер избавляется от свидетелей , а заказчик избавляется от киллера .... !!!