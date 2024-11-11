Греф раскрыл прибыль Сбербанка в этом году

За 10 месяцев 2024 года чистая прибыль Сбербанка выросла на 5,2% год к году и составила 1 327 млрд рублей при рентабельности капитала 23,9%, сообщил президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.
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