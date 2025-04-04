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Царьград

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В Тамбовской области из-за атаки БПЛА 15 домов остались без газа

В Тамбовской области из-за атаки БПЛА 15 домов остались без газа

После атаки украинских БПЛА утром 4 апреля в Тамбовской области повреждения получила крыша частного дома и труба распределительного газопровода.

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