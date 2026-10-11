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Этикетки без обмана: как распознать скрытый сахар, соль и трансжиры в составе

Этикетки без обмана: как распознать скрытый сахар, соль и трансжиры в составе

Мы привыкли доверять надписям на упаковках: «натуральный», «без холестерина», «с витаминами», «фитнес», но за этими привлекательными формулировками часто скрывается избыток сахара, соли и трансжиров.

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